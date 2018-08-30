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29.08.2018 г. | 09:29Гости эфира: Важенин Василий, Ни Денис
ФАС России возбудила дело в отношении губернатора Бориса Дубровского
30.08.2018 г. 16:15
ФАС России возбудила дело о сговоре на торгах в отношении губернатора Бориса Дубровского, областного минтранса и АО «Южуралмост».
С нарушениями были проведены 29 аукционов на выполнение ремонта дорог в области на общую сумму свыше 8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. На всех торгах победу одержало АО «Южуралмост». При проведении аукционов лоты укрупнялись, а заявки других компаний отклоняли по незаконным основаниям, говорится в сообщении пресс-службы ФАС. Кроме того, часть контрактов заключили несмотря на имеющееся предписание антимонопольщиков. По данным службы, начальная максимальная цена договора снижалась не более, чем на 1,5%, и победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения.
«Сфера дорожного строительства в Челябинской области в течение последних нескольких лет была объектом пристального внимания антимонопольной службы. Получив доказательства заключения антиконкурентного соглашения, ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства», – сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Фото с сайта fas.gov.ru
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