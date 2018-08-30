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29.08.2018 г. | 09:29Гости эфира: Важенин Василий, Ни Денис
На «Карабашмеди» запустили новое конвертерное отделение
30.08.2018 г. 15:27
Губернатор Борис Дубровский отметил положительную динамику в развитии Карабаша.
За счет системы в цеховое пространство перестанет попадать пыль. В полном объеме оборудование заработает в 2019 году, когда будут запущены все три новых конвертера. Проект установки реализован в рамках соглашения с минприроды, Росприроднадзором и правительством области. На реализацию комплекса мероприятий по снижению нагрузки на окружающую среду РМК направила около 2 млрд 300 млн рублей. Часть средств потратили на монтаж нового конвертерного оборудования.
«Руководство предприятия реализует социально ответственную политику, выстраивая стратегию своего развития с учетом интересов карабашцев. И как результат — в разы сократились производственные выбросы и люди перестали уезжать из города. Совместно с руководством области «Карабашмедь» успешно формирует новую городскую среду», — отметил губернатор Борис Дубровский во время визита в Карабаш.
Фото с сайта pravmin74.ru
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