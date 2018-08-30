В Челябинске не будут повышать тариф на вывоз мусора

Фото с сайта 1tulatv.ru

Областные власти субсидируют затраты на перевозку и утилизацию мусора.

Такое решение в четверг, 30 августа, приняло областное Заксобрание. Из бюджета региона до конца 2018 года на субсидии планируют выделить 70 млн рублей. Это необходимо для того, чтобы не повышать тариф на вывоз мусора для жителей Челябинска. В августе цены на транспортировку отходов для предпринимателей выросли в три раза. Рост тарифа связывают с закрытием городской свалки. Теперь мусор приходится везти в Полетаево, поэтому затраты на бензин увеличились.

Фото с сайта 1tulatv.ru

Все новости за 30.08.2018 г.»