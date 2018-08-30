На трассе М5 в аварии с Porsche Cayenne погиб один человек

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

В Катав-Ивановском районе произошло смертельное ДТП.

Авария случилась утром в четверг, 30 августа, на 1644-м километре трассы М5. 40-летний мужчина за рулем Freightliner не рассчитал скорость при спуске и столкнулся с автомобилями Porsche Cayenne и MAN. В результате ДТП водитель Freightliner скончался на месте. Водителя грузовика MAN и пассажирку Porsche Cayenne госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

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