В Челябинской области доходы от госимущества превышают расходы на его содержание в пять раз

Фото с сайта gubernator74.ru

На заседании в областном Заксобрании представили отчет об управлении государственной собственностью за 2017 год.

В прошлом году за счет использования госимущества в областной бюджет поступило более 220 млн рублей. Большую часть доходов — 127 млн рублей — составила арендная плата за имущество и землю. Еще более 60 млн рублей было получено от продажи недвижимости, земельных участков и пакетов акций.

По словам министра имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексея Бобракова, доходы от использования имущества, находящегося в государственной казне региона, превышают расходы на его содержание более чем в пять раз. Кроме того, задолженность по арендной плате за пользование госимуществом за год снизилась на 14%.

Фото с сайта gubernator74.ru

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