Финалисты бизнес-премии «Сделано в Челябинске» станут известны после 9 сентября

Автор фото: Виктор Балаченцев

Радиостанция «Челябинское эхо» объявит имена финалистов бизнес-премии «Сделано в Челябинске в середине сентября.

Прием заявок на участие в мультимедийном проекте «Челябинского эха» и 31 канала продолжается до 9 сентября. Интерес к премии уже проявили компании, работающие более чем в десяти сферах. В их числе медицина, образование, маркетинг, косметология, приборостроение, лесопереработка, производство товаров народного потребления.

В финал проекта выйдут 10 предприятий. С 19 сентября в эфире «Челябинского эха» и 31 канала будут идти интервью с руководителями и представителями компаний, которые вышли в финал. Эксперты будут в прямом эфире анализировать деятельность участников медиапроекта.

Автор фото: Виктор Балаченцев

Финалисты получат возможность заявить о своем бизнесе на весь город, рассказать широкой аудитории радио, телевидения и социальных сетей о разработке и производстве инновационных продуктов, предоставлении уникальных услуг.

Победителя проекта в декабре 2018 года определит экспертный совет. Главный приз — сертификат на рекламное сопровождение бизнеса на 1 млн рублей.

Подать заявку на участие в проекте можно на нашем сайте echochel.ru.

В 2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС».

Подробная информация об организаторе премии, порядке и условиях участия в премии, о количестве призов и подарков, условиях, сроках и порядке их получения опубликована на сайте echochel.ru в разделе «Сделано в Челябинске 2018».

ДЛЯ СПРАВКИ: Бизнес-премия «Сделано в Челябинске» была учреждена радиостанцией «Челябинское эхо» в 2015 году. В финал проекта в 2015-2016 годах вышли 40 предприятий, в 2017 – 20, общая численность персонала которых превышает 11 500 человек, география бизнеса - 47 стран. Лауреатами премии «Сделано в Челябинске» в 2017 году стали объединение «Союзпищепром», группа компаний «Оптик-Центр» и торговый дом «Игрушка-Челябинск».

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