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29.08.2018 г. | 09:29Гости эфира: Важенин Василий, Ни Денис
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Австрийский инвестор планирует построить в Челябинской области два завода
30.08.2018 г. 14:29
Фото с сайта www.uglc.ru
В Пласте появятся два предприятия по производству керамической плитки.
Заводы по производству фиброцементных плит и обогащению каолина планирует построить холдинг Lasselsberger. Фирма приобрела ООО «Пласт-Рифей» и права на разработку самого крупного в России месторождения известняка в 14 км от Пласта. В ближайшее время состоится встреча представителей холдинга с губернатором Борисом Дубровским, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.
Участники обсудят подробности проекта и его реализацию. Ранее руководство Lasselsberger заявляло, что компания планирует занять до 25% российского рынка керамической плитки за ближайшие три-четыре года.
Фото с сайта www.uglc.ru
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