Австрийский инвестор планирует построить в Челябинской области два завода

Фото с сайта www.uglc.ru

В Пласте появятся два предприятия по производству керамической плитки.

Заводы по производству фиброцементных плит и обогащению каолина планирует построить холдинг Lasselsberger. Фирма приобрела ООО «Пласт-Рифей» и права на разработку самого крупного в России месторождения известняка в 14 км от Пласта. В ближайшее время состоится встреча представителей холдинга с губернатором Борисом Дубровским, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Участники обсудят подробности проекта и его реализацию. Ранее руководство Lasselsberger заявляло, что компания планирует занять до 25% российского рынка керамической плитки за ближайшие три-четыре года.

Фото с сайта www.uglc.ru

Все новости за 30.08.2018 г.»