В Челябинской области завалили мусором памятник героям Великой Отечественной войны

30.08.2018 г. 14:25

В Челябинской области завалили мусором памятник героям Великой Отечественной войны
Фото с сайта vk.com/civilpatrol

Жители Миасса пожаловались на мусор вокруг мемориала «Народу-Победителю».

По их словам, на территории вокруг мемориала «Народу-победителю» не наводят порядок, там скопился мусор. Горожане сообщили об этой ситуации в организацию «Гражданский патруль», а также предложили активизировать работу полицейских патрулей у памятника. Общественники обратились в городскую администрацию с просьбой привести территорию мемориала в порядок, сообщили в пресс-службе «Гражданского патруля».

Фото с сайта vk.com/civilpatrol

 

    

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