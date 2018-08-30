В Челябинской области завалили мусором памятник героям Великой Отечественной войны

Фото с сайта vk.com/civilpatrol

Жители Миасса пожаловались на мусор вокруг мемориала «Народу-Победителю».

По их словам, на территории вокруг мемориала «Народу-победителю» не наводят порядок, там скопился мусор. Горожане сообщили об этой ситуации в организацию «Гражданский патруль», а также предложили активизировать работу полицейских патрулей у памятника. Общественники обратились в городскую администрацию с просьбой привести территорию мемориала в порядок, сообщили в пресс-службе «Гражданского патруля».

Фото с сайта vk.com/civilpatrol

Все новости за 30.08.2018 г.»