В Челябинскую область не пустили двух кроликов из Казахстана

Фото с сайта www.fsvps.ru

В Челябинскую область пытались незаконно ввезти двух кроликов.

Нарушение выявили в пункте предварительного уведомления «Бугристое» на границе с Казахстаном. У перевозчика не было ветеринарных сертификатов, подтверждающих отсутствие заболеваний у животных.

Кроликов вернули в Казахстан для оформления документов. С перевозчиком провели беседу по порядку перемещения животных по территории Таможенного союза, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Фото с сайта www.fsvps.ru

Все новости за 30.08.2018 г.»