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В Челябинскую область не пустили двух кроликов из Казахстана
30.08.2018 г. 14:21
Фото с сайта www.fsvps.ru
В Челябинскую область пытались незаконно ввезти двух кроликов.
Нарушение выявили в пункте предварительного уведомления «Бугристое» на границе с Казахстаном. У перевозчика не было ветеринарных сертификатов, подтверждающих отсутствие заболеваний у животных.
Кроликов вернули в Казахстан для оформления документов. С перевозчиком провели беседу по порядку перемещения животных по территории Таможенного союза, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Фото с сайта www.fsvps.ru
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