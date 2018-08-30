Борис Дубровский оценил реализацию проекта по очистке реки Сак-Элга в Карабаше

Фото с сайта pravmin74.ru

В рамках рабочего визита в Карабаш губернатор Борис Дубровский ознакомился с ходом работ по возведению обводного канала реки Сак-Элга.

Обводной канал строят для того, чтобы промышленные стоки не попадали в Аргазинское водохранилище. «Проект меняет русло реки, она не будет течь по старым отвалам. До захода в Карабаш вода чистая. Мы хотим, чтобы такой она и осталась. Проект дает возможность обезопасить единственный питьевой источник от рисков, которые несет текущее состояние воды после прохождения по отвалам бывшего комбината «Карабашмедь», — отметил губернатор Борис Дубровский.

Часть реки, которая находится на загрязненной территории, превратят в водохранилище. В нем планируют высадить очищающие воду растения. По прогнозам экспертов, после строительства обводного канала загрязнение Аргазинского водохранилища сократится в 20 раз. Общая стоимость проекта составляет 210 млн рублей. Деньги выделены из областного бюджета. Работы по строительству обводного канала завершат до конца года.

Фото с сайта pravmin74.ru

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