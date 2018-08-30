- 68.1451р. + 0.7540
- 79.5594р. + 0.7994
-
29.08.2018 г. | 09:29Гости эфира: Важенин Василий, Ни Денис
Борис Дубровский оценил реализацию проекта по очистке реки Сак-Элга в Карабаше
30.08.2018 г. 13:51
В рамках рабочего визита в Карабаш губернатор Борис Дубровский ознакомился с ходом работ по возведению обводного канала реки Сак-Элга.
Обводной канал строят для того, чтобы промышленные стоки не попадали в Аргазинское водохранилище. «Проект меняет русло реки, она не будет течь по старым отвалам. До захода в Карабаш вода чистая. Мы хотим, чтобы такой она и осталась. Проект дает возможность обезопасить единственный питьевой источник от рисков, которые несет текущее состояние воды после прохождения по отвалам бывшего комбината «Карабашмедь», — отметил губернатор Борис Дубровский.
Часть реки, которая находится на загрязненной территории, превратят в водохранилище. В нем планируют высадить очищающие воду растения. По прогнозам экспертов, после строительства обводного канала загрязнение Аргазинского водохранилища сократится в 20 раз. Общая стоимость проекта составляет 210 млн рублей. Деньги выделены из областного бюджета. Работы по строительству обводного канала завершат до конца года.
Фото с сайта pravmin74.ru
- 30.08.2018 г. На «Карабашмеди» запустили новое конвертерное отделение
- 06.08.2018 г. Очистку Аргазей и строительство комплекса по шорт-треку назвали приоритетными проектами для Челябинской области
- 18.07.2018 г. В Карабаше реализуют проект, который в 20 раз сократит загрязнение Аргазей
- 04.06.2018 г. Вода в Аргазинском водохранилище станет в 25 раз чище
- 03.05.2018 г. На Аргазинском водохранилище нашли тело полицейского, который утонул полгода назад