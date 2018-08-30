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Виктор Рашников вошел в топ-100 самых влиятельных людей России по версии Forbes
30.08.2018 г. 14:00
Журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян в 2018 году.
На первое место издание поставило президента Владимира Путина. На вторую строчку авторы рейтинга поместили президента Сбербанка Германа Грефа. Третье место занимает председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, четвертое — у главы правления «Роснефти» Игоря Сечина. Замыкает первую пятерку списка премьер-министр Дмитрий Медведев.
В первую десятку наиболее влиятельных россиян Forbes также включил руководителя «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, директора ФСБ Александра Бортникова, гендиректора РЖД Олега Белозерова и президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников оказался в списке единственным южноуральцем. Его поставили на 59-е место.
В рейтинг попали несколько глав регионов. Самым влиятельным из них назвали мэра Москвы Сергея Собянина. Также в списке есть губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Замыкает топ-100 председатель ЛДПР Владимир Жириновский.
Рейтинг влияния составляли с учетом нескольких критериев. Во-первых, эксперты оценивали объем активов. Например, для чиновников в качестве этого показателя брали имеющийся в распоряжении бюджет, для губернаторов — ВВП региона, для бизнесменов — размер состояния. Во-вторых, учитывались возможности непосредственно влиять на жизнь людей, а также на близость к президенту России Владимиру Путину.
Фото с сайта gubernator74.ru
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