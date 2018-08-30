Директора Магнитогорского цирка будут судить за получение взятки и мошенничество

Фото с сайта 74.мвд.рф

Уголовное дело в отношении директора Магнитогорского цирка направили в суд.

Олега Хотима обвиняют в получении взятки, мошенничестве и присвоении чужого имущества. По версии следствия, в августе 2017 года ему заплатили 30 тыс. рублей за заключение договора на оказание транспортных услуг. В январе 2018-го при получении оставшейся части взятки в размере 150 тыс. рублей мужчину задержали.

Следователи выявили и другие эпизоды преступной деятельности. Так, директор похитил 300 тыс. рублей у «Росгосцирка», а также получил взятку в виде услуг на 177 тыс. рублей за незаконную сдачу в аренду столовой цирка. На жилой дом и земельный участок обвиняемого наложили арест, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 30.08.2018 г.»