Во время саммита ШОС в Челябинске президентов хотят катать на канатной дороге над рекой Миасс

Фото с сайта uvao.ru

Автор проекта реконцепции рынка «Восточный город» заявил о желании прокатить президентов стран-участниц саммитов через реку Миасс на фуникулере.

Фуникулеры будут забирать людей с Кировки и через реку Миасс провозить их до рынка «Восточный город». Сейчас компания Yellowstone development готовит презентацию проекта для главы города Евгения Тефтелева. На это уйдет порядка месяца. На встрече с местными властями ожидают представителей компании-производителя канатных дорог. Авторы проекта выбирают между двумя организациями: Doppelmayr и «СКАДО». Канатная дорога европейского производителя обойдется в 450 млн рублей, российского — около 100 млн рублей. Авторы проекта обсудили с представителями компаний схему установки опор. Руководитель Yellowstone development Денис Ни в программе «Разбор полетов» в эфире «Челябинского эха» сообщил, что опоры не будут размещать в русле реки Миасс.

«Установка опор в русле реки не понадобится. Сделается по одной пристанционной опоре и по одной опоре на берегу реки. Что касается стоимости, мы понимаем, что город планирует потратить 750 млн рублей на два подземных перехода. Канатная дорога компании Doppelmayr стоит 450 млн рублей, то есть это почти в два раза дешевле. Мы еще посмотрели компанию «СКАДО», российский аналог. Стоимость строительства канатной дороги при российском аналоге составляет порядка 100 млн рублей», — рассказал Денис Ни.

Точную стоимость проезда авторы проекта пока назвать не могут. Но ориентировочно она будет составлять 50 рублей, отметил Денис Ни. Канатную дорогу планируют запустить в конце 2019 года. Есть идея к саммиту ШОС раскрасить кабинки в цвета стран-участниц и прокатить в них глав государств.

«Президентам показывать два подземных перехода — это просто смешно. Показать в общественном центре города канатную дорогу, прокатить их на ней и показать с нее замечательный вид на красивую набережную, строящееся здание конгресс-холла. Вы знаете, на мой взгляд, игра стоит свеч», — прокомментировал Денис Ни.

Канатная дорога станет частью проекта по реконцепции рынка «Восточный город», расположенного на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных Собственники рынка хотят превратить его в креативную ярмарку. Рабочее название проекта — «Чулан». Реконцепция рынка обойдется в 300 млн рублей.

Фото с сайта uvao.ru

Все новости за 30.08.2018 г.»