Челябинцев на митинг против пенсионной реформы будут запускать через рамки металлодетекторов

30.08.2018 г. 11:15

Челябинцев на митинг против пенсионной реформы будут запускать через рамки металлодетекторов
Фото с сайта vestinn.ru

Полицейские с металлодетекторами будут охранять порядок на митинге против пенсионной реформы.

Митинг состоится в воскресенье, 2 сентября, в сквере им. Колющенко. На входе будет действовать пропускной режим. Полицейские с помощью металлодетекторов проверят всех участников акции, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Рядом со сквером будут дежурить инспекторы ГИБДД, чтобы не допустить заторов на дорогах. Челябинцам напоминают, что обо всех фактах нарушения порядка необходимо сообщать в полицию.

Фото с сайта vestinn.ru

    

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