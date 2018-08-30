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Челябинцев на митинг против пенсионной реформы будут запускать через рамки металлодетекторов
30.08.2018 г. 11:15
Фото с сайта vestinn.ru
Полицейские с металлодетекторами будут охранять порядок на митинге против пенсионной реформы.
Митинг состоится в воскресенье, 2 сентября, в сквере им. Колющенко. На входе будет действовать пропускной режим. Полицейские с помощью металлодетекторов проверят всех участников акции, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Рядом со сквером будут дежурить инспекторы ГИБДД, чтобы не допустить заторов на дорогах. Челябинцам напоминают, что обо всех фактах нарушения порядка необходимо сообщать в полицию.
Фото с сайта vestinn.ru
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