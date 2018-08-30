На трассе М5 водитель иномарки потерял сознание и врезался в дерево

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

Два человека пострадали в аварии на трассе в Саткинском районе.

ДТП произошло утром в среду, 29 августа. 59-летний мужчина за рулем Renault Megane на 1693-м километре трассы М5 почувствовал себя плохо, затем потерял сознание и слетел с дороги, врезавшись в дерево.

«В результате водитель и женщина-пассажир 1966 года рождения получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

На стеклах автомобиля есть наклейки «Инвалид».

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

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