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29.08.2018 г. | 09:29Гости эфира: Важенин Василий, Ни Денис
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На трассе М5 водитель иномарки потерял сознание и врезался в дерево
30.08.2018 г. 10:08
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
Два человека пострадали в аварии на трассе в Саткинском районе.
ДТП произошло утром в среду, 29 августа. 59-летний мужчина за рулем Renault Megane на 1693-м километре трассы М5 почувствовал себя плохо, затем потерял сознание и слетел с дороги, врезавшись в дерево.
«В результате водитель и женщина-пассажир 1966 года рождения получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
На стеклах автомобиля есть наклейки «Инвалид».
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
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