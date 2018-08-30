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29.08.2018 г. | 09:29Гости эфира: Важенин Василий, Ни Денис
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Более половины челябинцев считают, что уровень грамотности за последние пять лет снизился
30.08.2018 г. 10:02
Фото с сайта newdaynews.ru
54% челябинцев считают, что в последнее время стало меньше грамотно говорящих и пишущих людей.
В основном такой ответ давали жители Курчатовского, Ленинского и Советского районов, а также горожане с высшим образованием. Опрос провел челябинский филиал Президентской академии. Каждый пятый житель города отметил рост уровня грамотности за последние пять лет. Чаще всего так отвечали женщины и пенсионеры. 15% респондентов считают, что уровень грамотности не изменился.
Фото с сайта newdaynews.ru
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