Более половины челябинцев считают, что уровень грамотности за последние пять лет снизился

Фото с сайта newdaynews.ru

54% челябинцев считают, что в последнее время стало меньше грамотно говорящих и пишущих людей.

В основном такой ответ давали жители Курчатовского, Ленинского и Советского районов, а также горожане с высшим образованием. Опрос провел челябинский филиал Президентской академии. Каждый пятый житель города отметил рост уровня грамотности за последние пять лет. Чаще всего так отвечали женщины и пенсионеры. 15% респондентов считают, что уровень грамотности не изменился.

Фото с сайта newdaynews.ru

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