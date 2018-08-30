Более половины челябинцев навсегда готовы уехать из страны ради хорошей работы

Фото с сайта tripsmile.ru

56% челябинцев признались, что готовы покинуть Россию ради работы.

Больше половины из них — горожане в возрасте до 40 лет. По данным сайта Зарплата.ру, более 80% опрошенных одобряют трудовую миграцию. Остальные считают, что работать необходимо на благо своей страны. Каждый десятый респондент имеет опыт трудоустройства за рубежом.

В ответе на вопрос: «В какой стране вам было бы интересно поработать», горожане чаще всего указывали США и государства Европейского союза.

Фото с сайта tripsmile.ru

Все новости за 30.08.2018 г.»