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29.08.2018 г. | 09:29Гости эфира: Важенин Василий, Ни Денис
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Более половины челябинцев навсегда готовы уехать из страны ради хорошей работы
30.08.2018 г. 09:40
Фото с сайта tripsmile.ru
56% челябинцев признались, что готовы покинуть Россию ради работы.
Больше половины из них — горожане в возрасте до 40 лет. По данным сайта Зарплата.ру, более 80% опрошенных одобряют трудовую миграцию. Остальные считают, что работать необходимо на благо своей страны. Каждый десятый респондент имеет опыт трудоустройства за рубежом.
В ответе на вопрос: «В какой стране вам было бы интересно поработать», горожане чаще всего указывали США и государства Европейского союза.
Фото с сайта tripsmile.ru
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