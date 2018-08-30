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29.08.2018 г. | 09:29Гости эфира: Важенин Василий, Ни Денис
Режим особой охраны установили на территории двух памятников природы Южного Урала
30.08.2018 г. 09:16
Губернатор Борис Дубровский утвердил решение правительства об установлении режима особой охраны двух памятников природы.
Режим особой охраны установили на участке нагорных дубрав в окрестностях Сима и в Ериклинской пещере, также расположенной в Ашинском районе. По словам министра экологии области Сергея Лихачева, на территории памятников природы теперь запретят добывать ископаемые, выбрасывать мусор, пасти скот и сжигать сухие листья.
«Сейчас 9,5% территории Челябинской области составляют особо охраняемые территории, мной была поставлена задача увеличения этой доли. Главная цель — это сохранность природных комплексов и снижение антропогенной нагрузки», — отметил Борис Дубровский.
Ериклинская пещера расположена в Ашинском районе. На территории памятника природы встречаются растения и животные, занесенные в Красную книгу Челябинской области.
Фото с сайта gubernator74.ru
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