Режим особой охраны установили на территории двух памятников природы Южного Урала

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский утвердил решение правительства об установлении режима особой охраны двух памятников природы.

Режим особой охраны установили на участке нагорных дубрав в окрестностях Сима и в Ериклинской пещере, также расположенной в Ашинском районе. По словам министра экологии области Сергея Лихачева, на территории памятников природы теперь запретят добывать ископаемые, выбрасывать мусор, пасти скот и сжигать сухие листья.

«Сейчас 9,5% территории Челябинской области составляют особо охраняемые территории, мной была поставлена задача увеличения этой доли. Главная цель — это сохранность природных комплексов и снижение антропогенной нагрузки», — отметил Борис Дубровский.

Ериклинская пещера расположена в Ашинском районе. На территории памятника природы встречаются растения и животные, занесенные в Красную книгу Челябинской области.

Фото с сайта gubernator74.ru

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