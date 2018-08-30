Суд не стал приостанавливать работу цеха ЧЭМК по требованию Росприроднадзора

Фото с сайта vesti-omsk.ru

Калининский райсуд не удовлетворил ходатайство о приостановке деятельности электродного цеха АО «ЧЭМК».

Ранее предприятие признали виновным в «нарушении условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него». На территории комбината нашли неучтенный источник выбросов. Выяснилось, что вредные вещества поступали от него в атмосферу с июня по август 2018 года. Несколько недель назад ЧЭМК получил новое разрешение на выбросы.

Суд не увидел тяжких последствий от действий предприятия, но признал, что комбинат нарушил условия специального разрешения. Вместо приостановки работы цеха ЧЭМК оштрафовали на 80 тыс. рублей.

Фото с сайта vesti-omsk.ru

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