В Челябинской области при пожаре в общежитии погибли женщина и ребенок

Фото с сайта vk.com/avto_incident_zlt

В Златоусте в результате пожара в общежитии погибли мать и ее 8-летняя дочь.

Пожар произошел в среду, 29 августа, в здании общежития на улице Мельнова. Пламя охватило коридор на пятом этаже. Женщина и девочка, спасаясь, пошли в сторону очага. В результате они отравились продуктами горения. Женщина погибла на месте. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она скончалась. Самостоятельно эвакуировались из здания 36 человек. Сейчас устанавливаются причины пожара.

Фото: На дорогах Златоуста (#CAR74) / vk.com

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