Челябинск
- 67.3911р. - 0.0052
- 78.76р. + 0.5331
Разбор полетов
-
29.08.2018 г. | 09:29Собственники вещевого рынка на перекрестке улиц Кирова и Братьев Кашириных хотят полностью изменить его концепциюГости эфира: Важенин Василий, Ни Денис
Разворот
В Челябинской области при пожаре в общежитии погибли женщина и ребенок
29.08.2018 г. 15:57
Фото с сайта vk.com/avto_incident_zlt
В Златоусте в результате пожара в общежитии погибли мать и ее 8-летняя дочь.
Пожар произошел в среду, 29 августа, в здании общежития на улице Мельнова. Пламя охватило коридор на пятом этаже. Женщина и девочка, спасаясь, пошли в сторону очага. В результате они отравились продуктами горения. Женщина погибла на месте. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она скончалась. Самостоятельно эвакуировались из здания 36 человек. Сейчас устанавливаются причины пожара.
Фото: На дорогах Златоуста (#CAR74) / vk.com
Новости на эту тему
- 23.08.2018 г. Автобус с магнитогорскими туристами загорелся в Башкирии
- 20.08.2018 г. Мужчина и 2-летний ребенок погибли при пожаре в Кунашакском районе
- 09.08.2018 г. В Челябинске загорелся камерный театр
- 30.07.2018 г. В Челябинске из-за пожара эвакуировались жильцы общежития
- 24.07.2018 г. Мать и пятеро детей остались без крова после пожара в Копейске