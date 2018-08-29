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В Челябинске планируют построить велодорожку от парка Гагарина до Кременкуля
29.08.2018 г. 16:02
Фото с сайта rostovgazeta.ru
В Челябинске планируют проложить новую велодорожку длиной 15 километров.
Она пройдет через лес от конноспортивного комплекса «Рифей» до парка имени Гагарина. Длина составит 15 километров. Реализация проекта сейчас обсуждается в администрации Сосновского района. Первая велодорожка появилась в Челябинске пять лет назад. Она соединила улицы Профессора Благих и Бейвеля. Сейчас дорожка частично разрушена застройщиками.
Фото с сайта rostovgazeta.ru
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