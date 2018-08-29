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Челябинцы смогут сдать тест на ВИЧ в сквере и ТРК
29.08.2018 г. 15:42
Челябинская область примет участие во всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция».
В четверг, 30 августа, челябинцы смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ в сквере имени Колющенко. На площадке будет работать интерактивная выставка по профилактике инфекции. Все желающие смогут принять участие в настольной игре «Город здоровья» и тематический викторинах с призами.
В пятницу специалисты юбластного центра СПИДа посетят АО «Конар», где проверят на ВИЧ сотрудников. В субботу с 14:00 до 22:00 мобильные пункты тестирования будут работать на площадке у главного входа в ТРК «Горки». Посетителей ждут мастер-классы по изготовлению тюльпанов из фетра и конфет, концерт с участием мотоклуба, велосипедный фристайл, прыжки на большой скакалке, силовая акробатика и шоу роботов-трансформеров.
Тестирования на ВИЧ будут проводить и в других городах Челябинской области. В Миассе мобильные пункты будут работать в четверг на площади у администрации города, а в Златоусте — в пятницу перед входом в ТРК «Тарелка». Магнитогорцы смогут пройти тестирование на ВИЧ в субботу на площадке возле ТРК «Гостиный двор».
Фото с сайта www.gzt-sv.ru
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