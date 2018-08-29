ОНФ нашел в Челябинске дорогу, траты на ремонт которой назвал «неразумными и сомнительными»

Фото с сайта cheladmin.ru

Общественники в четверг, 30 августа, проведут в Челябинске мониторинг качества ремонта дорог.

Эксперты ОНФ пригласили на выездной мониторинг представителей областного министерства дорожного хозяйства, управления дорожного хозяйства Челябинска и других чиновников, а также работников АО «Южуралмост». Рейд начнется в 11 часов на участке дороги на улице Гагарина. В 2017 году его отремонтировали в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ, практически сразу после реконструкции на дороге появилась яма. Ее закатали, но участок продолжает проседать.

Также во время одной из проверок общественники заметили, что дорогу на улице Молодогвардейцев отремонтировали дважды: в 2016 году за счет местного бюджета и в 2017-м по программе «Безопасные и качественные дороги». Эксперты ОНФ считают такую трату денег неразумной и сомнительной. Кроме того, они планируют обратить внимание чиновников и дорожников на отсутствие предупредительных знаков о проходящих ремонтных работах.

Фото с сайта cheladmin.ru





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