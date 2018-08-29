В горах Челябинской области в ночь на 1 сентября похолодает до -3

Фото с сайта 24.kz

В Челябинской области в ночь на субботу, 1 сентября, синоптики прогнозируют заморозки.

Температура воздуха в горах опустится до -3. На остальных территориях региона ожидается +1 - +6. По данным челябинского гидрометцентра, днем в субботу в области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +20. В Челябинске синоптики прогнозируют +16 - +18.

Фото с сайта 24.kz





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