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Челябинскую гордуму покинул депутат Денис Девяткин
29.08.2018 г. 13:53
Фото с сайта chelduma.ru
Депутат гордумы Челябинска Денис Девяткин досрочно сложил полномочия.
Совет Курчатовского района в среду, 29 августа, удовлетворил заявление депутата о досрочном сложении полномочий. Причиной отставки стал переход на другую должность.
По данным «Ъ-Южный Урал», Денис Девяткин станет советником главы города по взаимодействию с органами федеральной власти. Должность создают для подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, экс-депутат будет работать с Росконгрессом, администрацией президента и федеральной службой охраны, сообщили изданию в пресс-службе мэрии Челябинска.
Фото с сайта chelduma.ru
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