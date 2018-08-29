Челябинскую гордуму покинул депутат Денис Девяткин

Фото с сайта chelduma.ru

Депутат гордумы Челябинска Денис Девяткин досрочно сложил полномочия.

Совет Курчатовского района в среду, 29 августа, удовлетворил заявление депутата о досрочном сложении полномочий. Причиной отставки стал переход на другую должность.

По данным «Ъ-Южный Урал», Денис Девяткин станет советником главы города по взаимодействию с органами федеральной власти. Должность создают для подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, экс-депутат будет работать с Росконгрессом, администрацией президента и федеральной службой охраны, сообщили изданию в пресс-службе мэрии Челябинска.

Фото с сайта chelduma.ru





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