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На Южном Урале суд оштрафовал экс-полицейского, который вернул контрабандисту нелегальный алкоголь
29.08.2018 г. 13:50
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинской области бывшего полицейского оштрафовали за превышение должностных полномочий.
Суд установил, что в октябре 2018 года на границе с Казахстаном задержали мужчину, в автомобиле которого обнаружили 50 ящиков немаркированного алкоголя. Контрабандиста отправили в отдел полиции. Там один из правоохранителей по просьбе коллеги вернул задержанному 43 ящика спиртного. В протокол внесли только семь контейнеров.
Суд оштрафовал бывшего полицейского на 15 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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