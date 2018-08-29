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«Мы прилетим, как метеорит»: солисты группы «Би-2» записали видеообращение к челябинцам
29.08.2018 г. 13:47
Группа «Би-2» пообещала челябинцам провести фантастический и незабываемый концерт в День города.
«Би-2» записали видеообращение к челябинцам. Ролик размещен на официальной странице группы в Instagram. Солисты обещают прилететь в Челябинск, «как метеорит».
«Мы появимся в Челябинске 8 сентября, это будет день города, сыграем в вашем замечательном городе на главной площади «Горизонт событий». Это будет просто фантастически и незабываемо. Челябинск, мы прилетим, как метеорит», — сказали артисты.
«Би-2» выступит на площади Революции в День города, 8 сентября. Концерт начнется в 19:00. Еще одним его хедлайнером станет певец Митя Фомин. В 22:00 на набережной Миасса начнется салют с музыкальным сопровождением. Продолжительность фейерверка составит 14 минут.
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