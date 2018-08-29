В Челябинске к саммиту ШОС отремонтируют фасады театров, галереи и филармонии

Фото с сайта pravmin74.ru

На ремонт фасадов учреждений культуры к саммитам ШОС и БРИКС выделили средства из федерального и областного бюджетов.

В рамках программы «Развитие культуры и туризма Челябинской области на 2015-2020 годы» из федерального и областного бюджетов выделили более 88 млн рублей. Деньги направят на ремонт фасадов молодежного и оперного театров, картинной галереи и филармонии, сообщил министр культуры области Алексей Бетехтин.

Работы будут проводить в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, проведение которых запланировано в Челябинске на 2020 год.

Фото с сайта pravmin74.ru





Все новости за 29.08.2018 г.»