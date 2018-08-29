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В Челябинске к саммиту ШОС отремонтируют фасады театров, галереи и филармонии
29.08.2018 г. 12:58
Фото с сайта pravmin74.ru
На ремонт фасадов учреждений культуры к саммитам ШОС и БРИКС выделили средства из федерального и областного бюджетов.
В рамках программы «Развитие культуры и туризма Челябинской области на 2015-2020 годы» из федерального и областного бюджетов выделили более 88 млн рублей. Деньги направят на ремонт фасадов молодежного и оперного театров, картинной галереи и филармонии, сообщил министр культуры области Алексей Бетехтин.
Работы будут проводить в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, проведение которых запланировано в Челябинске на 2020 год.
Фото с сайта pravmin74.ru