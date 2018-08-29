В Челябинской области пациентов психоневрологического интерната кормили гнилыми продуктами

Фото с сайта govp.info

В Магнитогорске наказали работников психоневрологического интерната, которые кормили пациентов просроченными продуктами.

Нарушения выявили в ходе проверки учреждения. Инспекторы обнаружили в овощном цехе приготовленную морковь, на которой виднелись плесень и гниль, и сливочное масло без маркировочного ярлыка. Кроме того, было выявлено, что пациентам подают блюда из несовместимых продуктов и не соответствующие технологическим инструкциям, а также с недовесами, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Директору интерната внесли представление. В настоящий момент нарушения устранены, пятерых работников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото с сайта govp.info





Все новости за 29.08.2018 г.»