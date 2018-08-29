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В Троицке завотделением больницы оштрафовали на 500 тыс. рублей за помощь уклонисту от армии
29.08.2018 г. 11:51
В Челябинской области осудили врача, который получил взятку за незаконное освобождение от призыва на военную службу.
Суд установил, что заведующий отделением троицкой больницы в мае 2017 года получил 120 тыс. рублей за освобождение от призыва на военную службу. Медик выдал призывнику заключение о наличии заболевания, которого у парня на самом деле не было. Суд оштрафовал врача на 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
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