В Троицке завотделением больницы оштрафовали на 500 тыс. рублей за помощь уклонисту от армии

В Челябинской области осудили врача, который получил взятку за незаконное освобождение от призыва на военную службу.

Суд установил, что заведующий отделением троицкой больницы в мае 2017 года получил 120 тыс. рублей за освобождение от призыва на военную службу. Медик выдал призывнику заключение о наличии заболевания, которого у парня на самом деле не было. Суд оштрафовал врача на 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Все новости за 29.08.2018 г.»