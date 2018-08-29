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На «Меридиане» водитель Land Cruiser насмерть сбил пешехода
29.08.2018 г. 11:41
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинске рядом с ТРК «Горки» водитель внедорожника насмерть сбил челябинца.
ДТП произошло днем во вторник, 28 августа, на «Меридиане». В пресс-службе городского управления ГИБДД сообщили, что 45-летний водитель автомобиля Land Cruiser сбил 61-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм челябинец скончался на месте. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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