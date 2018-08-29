В Челябинскую область прибыли начальники генштабов вооруженных сил стран ШОС

Фото с сайта structure.mil.ru

Начальники генеральных штабов ВС стран-членов ШОС прибыли на учения «Мирная миссия» в Челябинскую область.

В среду, 29 августа, на Южном Урале стартовал последний день международных антитеррористических учений «Мирная миссия — 2018». На Чебаркульский полигон прибыли делегации во главе с начальниками генштабов всех стран-членов ШОС: Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также страны-наблюдателя Белоруссии.

Военачальники будут следить за активной фазой учений, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Мирная миссия» стартовала на полигоне в Чебаркуле 22 августа. В учениях принимают участие более 3 тыс. военнослужащих и около 500 единиц техники.

Фото с сайта structure.mil.ru

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