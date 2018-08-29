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В Челябинске возле ТРК «Радуга» провалился асфальт
29.08.2018 г. 09:37
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba
В центре Челябинска после обвала асфальта образовалась большая яма.
Асфальт провалился в районе пересечения улиц Российской и Коммуны. Это случилось вечером во вторник, 28 августа. Очевидцы выложили фотографии с места происшествия в группу «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
Яму огородили знаками, лентами и тележкой из продуктового магазина. На месте ЧП работала аварийная служба МУП ПОВВ. Известно, что обвал произошел из-за подмыва грунта. Движение транспорта на данном участке ограничено, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba
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