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Разбор полетов
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29.08.2018 г. | 09:29Собственники вещевого рынка на перекрестке улиц Кирова и Братьев Кашириных хотят полностью изменить его концепциюГости эфира: Важенин Василий, Ни Денис
Разворот
Канатная дорога свяжет челябинскую Кировку с рынком «Восточный город»
29.08.2018 г. 09:32
Фото: Yellowstone development / znak.com
Собственники вещевого рынка на перекрестке улиц Кирова и Братьев Кашириных хотят полностью изменить его концепцию. Вместо торговых рядов там появится лабиринт из морских контейнеров.
О подробностях проекта и о том, нужно ли центру города именно такое преображение говорим в среду, 29 августа, на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разбор полетов».
Гости в студии: руководитель компании Yellowstone development Денис Ни и директор компании «УралНИИСтромПроект - Проектная часть» Василий Важенин.
Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
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