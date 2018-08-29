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В Челябинской области построят завод по производству сжиженного природного газа
29.08.2018 г. 08:53
На Южном Урале планируют за полгода построить мини-завод по производству сжиженного природного газа.
Об этом 28 августа во время визита в Челябинск заявил председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. Он вместе с губернатором Борисом Дубровским посетил ЧТПЗ, ЧЗМК и «Конар». Затем Михельсон и глава региона провели совещание на тему вовлечения предприятий в СПГ-проекты «НОВАТЭК».
Участники заседания обсудили вопросы создания системы мини-СПГ в области, а также заправок. Леонид Михельсон сообщил о реализации проекта мини-завода по производству сжиженного природного газа в Челябинской облати. Его собираются построить за полгода. «Для улучшения экологической ситуации запланирован перевод общественного транспорта, коммунальной техники на газомоторное топливо», – отметил Борис Дубровский.
В рамках встречи было подписано соглашение между АО «КОНАР» и нидерландской компанией Ventil о создании центра криогенных испытаний. Там будут тестировать оборудование, которое используется для сжижения природного газа.
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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