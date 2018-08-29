В Челябинске не стали переносить начало учебного года с субботы на понедельник

Фото с сайта pixabay.com

Начальник управления образования Челябинска Светлана Портье рассказала, когда в городских школах начнутся занятия.

Во многих регионах страны праздничные линейки перенесли с 1 на 3 сентября из-за того, что День знаний выпал на субботу. В Челябинске от этой идеи отказались. «Мы решили не переносить праздник, потому что это удобно и родителям», - прокомментировала Светлана Портье.

В этом году в Челябинске начнут учебу 15 тыс. первоклассников. Всего за школьные парты сядут около 130 тыс. детей.

Фото с сайта pixabay.com





Все новости за 29.08.2018 г.»