В Челябинске в ближайшие дни начнут ремонтировать улицу Блюхера

Фото с сайта amic.ru

В Челябинской области продолжается реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона сообщила, какие дороги отремонтируют до конца сезона. Сейчас идут работы на «Меридиане». Подрядчики выполнили 50% запланированного объема. Всего на «Меридиане» будет заменено 320 тыс. квадратных метров покрытия. Уже завершены работы на улицах Мраморная и Морская, окончательно привели в порядок дорогу на аэропорт. Закончили ремонт на проспекте Победы. Новый асфальт появился на Свердловском и на его дублере – улице Красной. Практически завершены работы на проспекте Ленина, остался небольшой участок, который уже отфрезеровали и подготовили к укладке асфальтобетона.

В ближайших планах дорожников улица Блюхера от Нефтебазовой до Дарвина и часть проспекта Ленина от улицы Рождественского до Артиллерийской.

Всего в Челябинске в 2018 году по программе «Безопасные и качественные дороги» уложат более 800 тыс. квадратных метров щебеночно-мастичного асфальтобетона. Такое покрытие имеет шероховатую поверхность и обеспечивает хорошее сцепление автомобильных шин, оно устойчиво к перепадам температур и образованию колейности.

Фото с сайта amic.ru





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