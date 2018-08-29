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Владимир Путин назначил Виталия Лопина прокурором Челябинской области
29.08.2018 г. 08:19
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Лопина прокурором Челябинской области.
Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Виталий Лопин сменил на посту Александра Кондратьева. Экс-руководителя южноуральского надзорного ведомства этим же указом назначили на должность прокурора Хакасии.
Виталий Лопин родился в Челябинске в 1970 году. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию, потом работал следователем прокуратуры Металлургического района. В 1997 году стал заместителем прокурора, с 2002-го был прокурором района. С 2008 года занимал пост заместителя главы надзорного ведомства региона. В 2017 году Лопин стал первым заместителем.
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
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