Владимир Путин назначил Виталия Лопина прокурором Челябинской области

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Лопина прокурором Челябинской области.

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Виталий Лопин сменил на посту Александра Кондратьева. Экс-руководителя южноуральского надзорного ведомства этим же указом назначили на должность прокурора Хакасии.

Виталий Лопин родился в Челябинске в 1970 году. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию, потом работал следователем прокуратуры Металлургического района. В 1997 году стал заместителем прокурора, с 2002-го был прокурором района. С 2008 года занимал пост заместителя главы надзорного ведомства региона. В 2017 году Лопин стал первым заместителем.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com





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