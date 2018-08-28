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В Челябинской области хотят создать подводный музей Сталина
28.08.2018 г. 13:16
Памятник Сталину, который нашли в городском пруду в Кусе, предложили вернуть на дно водоема.
С таким предложением выступили активисты «Гражданского патруля». «Считаем, найденному Сталину не место на постаменте в Кусе, но самое место в пруду, в качестве артефакта для подводного музея. Это сохранит память к прошлому и сделает город туристически привлекательным для дайверов», — заявил руководитель общественного движения Ростислав Антонов.
Обращение о реконструкции пруда и создании подводной аллеи для аквалангистов направили в администрацию Кусы. Трехметровую статую Сталина установили на берегу пруда в 1930-1950-х годах. В начале 1960-х памятник сломали и сбросили в воду, где он пролежал до лета 2018-го. В начале августа местный житель обнаружил осколки статуи в городском водоеме.
Фото с сайта vk.com/civilpatrol74
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