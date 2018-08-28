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В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС откроют этнодеревню
28.08.2018 г. 13:11
Губернатор Борис Дубровский поручил привлечь национально-культурные объединения области к организации саммитом ШОС и БРИКС.
В городе будет создана этнодеревня, где гости саммитов смогут познакомиться с культурой и бытом народов Южного Урала. «Необходимо задействовать потенциал национально-культурных объединений при подготовке этих крупнейших международных мероприятий. Нам очень важно понять, как можно интересно, но в то же время коротко и доступно рассказать о достопримечательностях Челябинской области нашим гостям», — заявил Борис Дубровский на заседании Совета по реализации государственной национальной политики.
Участники собрания отметили, что наиболее востребованной формой господдержки некоммерческих организаций является финансирование. В 2017 году деньги из областного бюджета получили организаторы мероприятий «Татарочка», «Сабантуйская мозаика» и научно-практической конференции «Геноцид в XXI веке». В 2018-м средства выделили на проведение конкурса стихов Мусы Джалиля, издание газет на национальных языках, Славянский научный собор и Парад дружбы народов.
Фото с сайта pravmin74.ru
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