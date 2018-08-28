Челябинская область попала в пятерку регионов, где чаще всего берут взятки

Фото с сайта portamur.ru

Челябинская область вошла в список регионов с наибольшим числом преступлений по статье «Получение взятки».

Число случаев получения взяток подсчитала газета РБК на основе полугодовых данных Генпрокуратуры. По количеству взяткополучателей лидирует Ростовская область. За первые шесть месяцев 2018 года там зарегистрировали 130 преступлений. Челябинская область заняла четвертое место. На Южном Урале за полгода зафиксировали 89 случаев получения взяток. Ни одного преступления не зарегистрировали в Ненецком автономном округе и Магаданской области.

В списке топ-10 регионов по приросту случаев получения взяток Челябинская область заняла второе место. За год количество преступлений увеличилось на 123%.

Фото с сайта portamur.ru

Все новости за 28.08.2018 г.»