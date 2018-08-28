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В Челябинске за полгода в семь раз увеличилось количество наркопреступлений среди детей
28.08.2018 г. 12:24
Городская администрация предупреждает о резком увеличении числа малолетних наркодилеров в Челябинске.
Общее число преступлений, совершенных детьми, за год увеличилось в два раза. Самыми криминогенными районами в первой половине 2018-го стали Тракторозаводский, Центральный и Калининский.
Большинство преступлений касается незаконного оборота наркотиков. Если в первом полугодии 2017-го подростки совершили 16 правонарушений, то за аналогичный период 2018-го было зафиксировано 179 случаев распространения психотропных веществ. За полгода количество наркопреступлений выросло на 625%. С января по август было совершено 154 правонарушения, связанных с незаконным оборотом веществ. По ним 35 подростков понесут уголовную ответственность. Кроме того, 11 детей уже получили условное наказание.
Фото с сайта smolnarod.ru
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