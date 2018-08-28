В Челябинске за полгода в семь раз увеличилось количество наркопреступлений среди детей

Фото с сайта smolnarod.ru

Городская администрация предупреждает о резком увеличении числа малолетних наркодилеров в Челябинске.

Общее число преступлений, совершенных детьми, за год увеличилось в два раза. Самыми криминогенными районами в первой половине 2018-го стали Тракторозаводский, Центральный и Калининский.

Большинство преступлений касается незаконного оборота наркотиков. Если в первом полугодии 2017-го подростки совершили 16 правонарушений, то за аналогичный период 2018-го было зафиксировано 179 случаев распространения психотропных веществ. За полгода количество наркопреступлений выросло на 625%. С января по август было совершено 154 правонарушения, связанных с незаконным оборотом веществ. По ним 35 подростков понесут уголовную ответственность. Кроме того, 11 детей уже получили условное наказание.

Фото с сайта smolnarod.ru

Все новости за 28.08.2018 г.»