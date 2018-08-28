Половина жителей Челябинска страдает от запаха свалок

Фото с сайта www.bkn.ru

Аналитики выяснили, беспокоит ли челябинцев запах от свалок и мусоросжигательных заводов.

В опросе портала Domofond.ru приняли участие более 61 тыс. человек со всех регионов страны. Специалисты составили рейтинг городов России по доле респондентов, обеспокоенных запахом свалок и загрязнением воздуха рядом со своим домом.

Первые десять мест в списке заняли города Московской области. Лидером стал Волоколамск. Все опрошенные жители города страдают от запаха свалок. Челябинск в рейтинге находится на 13-м месте. Около 49% горожан отметили, что их беспокоит запах свалок. Магнитогорск занял в списке 42-ю строчку. Более 66% опрошенных не замечают запаха и загрязнения воздуха от свалок. Также в рейтинг попали Миасс (58-е место) и Златоуст (121-е).

Фото с сайта www.bkn.ru

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