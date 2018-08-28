1 сентября в школы в Челябинской области пойдут более 46 тыс. первоклассников

Фото с сайта news.vtomske.ru

Губернатор Борис Дубровский поручил организовать праздничные линейки в День знаний во всех школах региона.

В субботу, 1 сентября, на Южном Урале за парты сядут около 388 тыс. школьников. Из них более 46 тыс. — первоклассники. Это на тысячу больше, чем в 2017-м.

«Оставшуюся неделю надо провести эффективно и в полной мере подготовить образовательную систему к началу нового учебного года. День знаний — это праздник для детей, родителей, педагогов. Важно, чтобы он достойно прошел в каждой территории», — отметил Борис Дубровский.

В новом учебном году второй иностранный язык станет обязательным для изучения, а также у выпускников появится возможность сдать китайский язык в качестве ЕГЭ по выбору. В субботу в ЖК «Ньютон» откроется школа на 1 тыс. 100 мест. Кроме того, до конца учебного года планируют ввести в эксплуатацию еще два образовательных учреждения — в Магнитогорске и поселке Есаульский.

Фото с сайта news.vtomske.ru

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