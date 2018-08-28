Канатная дорога свяжет Кировку с рынком «Восточный город»

Фото: Yellowstone development / znak.com

Рынок «Восточный город» планируют превратить в креативную ярмарку и связать с Кировкой фуникулером.

Собственники вещевого рынка на перекрестке улиц Кирова и Братьев Кашириных хотят полностью изменить его концепцию. Вместо торговых рядов там появится лабиринт из морских контейнеров, в которых будут размещаться магазины, пишет Znak.com. На втором уровне организуют прогулочную зону со скамейками и элементами озеленения. На свободных площадках будут проводить фестивали, курсы, воркшопы и выставки. В центральной части первого этажа разместят ресторанную зону, фуд-маркет и сцену для музыкантов и стендаперов.

Со стороны улицы Братьев Кашириных откроют двухуровневую парковку, а со стороны набережной здание закроют медиафасадом. Также собственники планируют открыть ресторан с выходом на воду.

«Ярмарка — это многогранное времяпрепровождение. Русский человек хочет и поесть, и купить, и развлечься. Это и есть наш формат Festival Marketplace», — рассказал изданию руководитель компании Yellowstone development Денис Ни.

Рабочее название проекта — «Чулан». Реконцепция рынка обойдется в 300 млн рублей. Авторы проекта планируют также оборудовать канатную дорогу, которая соединит «Восточный город» с Кировкой. Людей будут забирать с крыши одного из ресторанов на улице Кирова и с помощью фуникулера провозить через реку Миасс до рынка.

Фото: Yellowstone development / znak.com

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