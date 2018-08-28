Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП на трассе под Чебаркулем

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

Пьяный водитель устроил смертельную аварию в Челябинской области.

Все случилось в 21:45 в понедельник, 27 августа. На 9-м километре дороги Бишкиль — Варламово 51-летний мужчина на МАЗе врезался в Volkswagen Crafter, который стоял на обочине. В этот момент 47-летний водитель фургона устранял неисправность автомобиля. Volkswagen частично находился на проезжей части.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, в результате ДТП погибли две женщины, которые были пассажирками фургона. Еще шесть пассажиров и водитель Volkswagen получили травмы и были доставлены в больницу. ТАСС сообщает, что двое пострадавших находятся в реанимации. Врачи хотят отправить их в больницу Челябинска.

Автомобиль Volkswagen Crafter перевозил пассажиров из Орска в Екатеринбург. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель МАЗа был пьян. Проводится проверка обстоятельств ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении водителя грузовика меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / vk.com

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