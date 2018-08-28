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На парковке в Челябинске деревья закатали в асфальт
28.08.2018 г. 08:49
В Металлургическом районе во время благоустройства рабочие закатали деревья в асфальт.
Это произошло во дворе дома на улице Приборостроителей, 3а. Местные жители пожаловались в региональное отделение «Гражданского патруля» на благоустройство. Рабочие закатали в асфальт деревья на парковке и забыли провести ямочный ремонт на прилегающей к стоянке дороге. В общественной организации отметили, что растения, скорее всего, погибнут.
«Пространство вокруг ствола дерева должно быть открыто на расстоянии двух метров. Чтобы избежать грязи и вытаптывания, используют приствольные решетки, которые к тому же эстетически красивы», — заявил руководитель регионального отделения «Гражданского патруля» Семен Воронин.
Организация обратилась в городскую администрацию с просьбой привлечь к ответственности виновных и обязать их устранить нарушения.
Фото: «Гражданский патруль»
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