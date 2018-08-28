На парковке в Челябинске деревья закатали в асфальт

Фото: «Гражданский патруль»

В Металлургическом районе во время благоустройства рабочие закатали деревья в асфальт.

Это произошло во дворе дома на улице Приборостроителей, 3а. Местные жители пожаловались в региональное отделение «Гражданского патруля» на благоустройство. Рабочие закатали в асфальт деревья на парковке и забыли провести ямочный ремонт на прилегающей к стоянке дороге. В общественной организации отметили, что растения, скорее всего, погибнут.

«Пространство вокруг ствола дерева должно быть открыто на расстоянии двух метров. Чтобы избежать грязи и вытаптывания, используют приствольные решетки, которые к тому же эстетически красивы», — заявил руководитель регионального отделения «Гражданского патруля» Семен Воронин.

Организация обратилась в городскую администрацию с просьбой привлечь к ответственности виновных и обязать их устранить нарушения.

Фото: «Гражданский патруль»

Все новости за 28.08.2018 г.»