Минэкологии приостановило деятельность магнитогорского предприятия за выбросы без разрешения

Фото с сайта Vnovgorode.ru

В Магнитогорске приостановили работу предприятия по производству минерального порошка.

Санкциям министерства экологии Челябинской области подверглась компания «Новое дело». Она занималась производством минерального порошка, не получив разрешения на выброс вредных веществ.

В 2017 году суд обязал предприятие разработать и утвердить проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и получить разрешение. Позже минэкологии в ходе проверки выяснило, что документа у компании так и не появилось.



Еще одна проверка, которую провели уже в 2018 году, показала, что ООО «Новое дело» проводит пуско-наладочные работы по транспортировке, дроблению и сортировке горной массы. На территории предприятия находится 71 источник выбросов. В атмосферу от их работы поступают 14 газообразных и жидких, а также семь твердых загрязняющих веществ.

Из-за отсутствия разрешения на выбросы работу предприятия приостановили на 30 суток.

Фото с сайта Vnovgorode.ru

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