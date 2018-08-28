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На Южном Урале объем госзакупок у малых и средних компаний вырос до 30%
28.08.2018 г. 08:50
Фото с сайта zakupki.mos.ru
По поручению губернатора Бориса Дубровского в Челябинской области идет работа по увеличению объема госзакупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
С представителями малого и среднего бизнеса заключены договоры почти на 12 млрд рублей, отметил начальник главного контрольного управления Дмитрий Агеев. Согласно федеральному закону, доля контрактов должна составлять не менее 15% от общегодового объема закупок. По решению Бориса Дубровского в Челябинской области целевой показатель увеличили до 30%. Это связано с тем, что в регионе идет работа по увеличению деловой активности.
Фото с сайта zakupki.mos.ru
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