На Южном Урале объем госзакупок у малых и средних компаний вырос до 30%

Фото с сайта zakupki.mos.ru

По поручению губернатора Бориса Дубровского в Челябинской области идет работа по увеличению объема госзакупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

С представителями малого и среднего бизнеса заключены договоры почти на 12 млрд рублей, отметил начальник главного контрольного управления Дмитрий Агеев. Согласно федеральному закону, доля контрактов должна составлять не менее 15% от общегодового объема закупок. По решению Бориса Дубровского в Челябинской области целевой показатель увеличили до 30%. Это связано с тем, что в регионе идет работа по увеличению деловой активности.

Фото с сайта zakupki.mos.ru

Все новости за 28.08.2018 г.»