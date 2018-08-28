Челябинск
- 67.3963р. - 0.3948
- 78.2269р. - 0.1803
Разворот
Разбор полетов
В Челябинске объявлен режим НМУ
28.08.2018 г. 07:55
Фото с сайта pravmin74.ru
Синоптики объявили в Челябинске режим НМУ первой степени опасности.
В приземном слое атмосферы наблюдается слабый ветер неблагоприятного направления, способствующий накоплению загрязняющих веществ. Режим НМУ продлится до 19 часов вторника, 28 августа. Региональное управление Росприроднадзора рекомендует промышленным предприятиям снизить объем выбросов вредных веществ в воздух.
Фото с сайта pravmin74.ru
Новости на эту тему
- 31.07.2018 г. До вечера вторника в атмосфере Челябинска будут накапливаться вредные выбросы
- 27.07.2018 г. В Челябинске на период НМУ усилили контроль за воздухом с помощью передвижных лабораторий
- 27.07.2018 г. На выходных в Челябинске сохранится опасность возникновения смога
- 25.07.2018 г. В Челябинске, Сатке и Коркино возникла опасность возникновения смога
- 17.07.2018 г. Сразу в пяти городах Челябинской области возникла опасность возникновения смога