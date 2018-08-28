В Челябинске объявлен режим НМУ

Фото с сайта pravmin74.ru

Синоптики объявили в Челябинске режим НМУ первой степени опасности.

В приземном слое атмосферы наблюдается слабый ветер неблагоприятного направления, способствующий накоплению загрязняющих веществ. Режим НМУ продлится до 19 часов вторника, 28 августа. Региональное управление Росприроднадзора рекомендует промышленным предприятиям снизить объем выбросов вредных веществ в воздух.

Фото с сайта pravmin74.ru

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